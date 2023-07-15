السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣
٠٥:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

واشنطن تعزز مساعداتها العسكرية لأوكرانيا

واشنطن تعزز مساعداتها العسكرية لأوكرانيا
السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

افادت وسائل إعلام تايوانية بأن أمريكا ستشتري من تايوان المئات من صواريخ MIM-23 Hawk المضادة للطيران لتسليمها لأوكرانيا.

العالم - أسيا والباسيفيك

وأفادت صحيفة "تشاينا تايمز" نقلا عن مصادرها بأن الحديث يدور عن صواريخ أمريكية الصنع، تم إخراجها من الخدمة في 29 يونيو الماضي، وأن الولايات المتحدة أكدت في أعقاب محادثات مع الجانب التايواني إعادة شراء الصواريخ لتقديمها لأوكرانيا لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وستقدم الولايات المتحدة الصواريخ المحدثة حتى نسخة Phase III، وهي مخصصة لإسقاط الطائرات المسيرة والصواريخ والطائرت التي تحلق على ارتفاع منخفض.

وستعيد تايوان للولايات المتحدة 4 كتائب صواريخ، مكونة من 18 بطارية.

بدورها، قالت صحيفة "تايوان نيوز" إن وزارة الدفاع التايوانية رفضت التعليق على تلك المعلومات.

ويشار إلى أن صواريخ "هوك" استخدمت في 41 مناورة عسكرية في تايوان بين عامي 1965 و2017، وأظهرت فاعلية أكثر من 90%.

وأخرجت تايوان الصواريخ من الخدمة، حيث من المقرر استبدالها بصواريخ Sky Bow III المحلية الصنع.

روابط ذات صلة

وزارة الدفاع التايوانية: تعقبنا 38 طائرة عسكرية و9 سفن حربية صينية

وزارة الدفاع التايوانية: 8 مقاتلات صينية عبرت خط المنتصف بمضيق تايوان

الصين: أمريكا تدفع الشعب التايواني نحو هاوية الكوارث

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

محاولات جديدة لتنصل الأوروبيون من الاتفاق النووي

قائد الجيش الباكستاني يزور طهران

واشنطن تعزز مساعداتها العسكرية لأوكرانيا

هرتسوغ يعرب عن قلقه ازاء النية لحرق التوراة في السويد

الكشف عن حقيقة التحركات الأمريكية الأخيرة شرق سوريا

زيارة رئيسي إلى إفريقيا حركة محسوبة تؤسس لمشروع استراتيجي + فيديو