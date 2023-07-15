واشنطن تعزز مساعداتها العسكرية لأوكرانيا

العالم - أسيا والباسيفيك

وأفادت صحيفة "تشاينا تايمز" نقلا عن مصادرها بأن الحديث يدور عن صواريخ أمريكية الصنع، تم إخراجها من الخدمة في 29 يونيو الماضي، وأن الولايات المتحدة أكدت في أعقاب محادثات مع الجانب التايواني إعادة شراء الصواريخ لتقديمها لأوكرانيا لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وستقدم الولايات المتحدة الصواريخ المحدثة حتى نسخة Phase III، وهي مخصصة لإسقاط الطائرات المسيرة والصواريخ والطائرت التي تحلق على ارتفاع منخفض.

وستعيد تايوان للولايات المتحدة 4 كتائب صواريخ، مكونة من 18 بطارية.

بدورها، قالت صحيفة "تايوان نيوز" إن وزارة الدفاع التايوانية رفضت التعليق على تلك المعلومات.

ويشار إلى أن صواريخ "هوك" استخدمت في 41 مناورة عسكرية في تايوان بين عامي 1965 و2017، وأظهرت فاعلية أكثر من 90%.

وأخرجت تايوان الصواريخ من الخدمة، حيث من المقرر استبدالها بصواريخ Sky Bow III المحلية الصنع.