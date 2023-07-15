القوات الأمريكية تسرق كمية جديدة من النفط السوري تقدر بمئات الأطنان

العالم - سوريا

ووفقا لـ"سانا"، أخرجت القوات الأمريكية اليوم السبت 35 صهريجا محملاً بالنفط السوري إلى إقليم شمال العراق عبر معبر الوليد غير القانوني، أقصى الريف الشرقي للحسكة.

وأضافت الوكالة نقلا عن مصادر من منطقة اليعربية أن قافلة أمريكية مكونة من 120 آلية تضم 65 ناقلة بعضها يحمل معدات عسكري معطوبة مغطاة، و20 شاحنة تبريد، و35 صهريجا محملا بالنفط السوري المسروق، نوجهت عبر معبر الوليد غير القانوني نحو شمال العراق".

وأشارت المصادر المحلية، إلى "أن 4 سيارات بيك آب تابعة لميليشيا "قسد" كانت ترافق القافلة لتأمين الحماية لها".