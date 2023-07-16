حرارة "شارون" تجتاح جنوب أوروبا

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وكانت السلطات في جزيرة لا بالما الإسبانية قد ذكرت أنّها أجلت ما لا يقل عن 4 آلاف شخص بعد اندلاع حريق غابات وخروجه عن نطاق السيطرة.

هذا وتشهد إسبانيا وإيطاليا واليونان ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة منذ عدة أيام، مما ألحق أضرارا بالمحاصيل الزراعية وأزعج السائحين الذين باتوا يبحثون عن مكان يستظلون تحته من أشعة الشمس.

وعلى التوازي من ذلك، هناك عاصفة حرارية جديدة أطلق عليها اسم "شارون" ضربت المنطقة قادمة من شمال إفريقيا يوم الأحد، وهو ما يمكن أن يرفع درجات الحرارة إلى أكثر من 45 درجة مئوية في أجزاء من إيطاليا هذا الأسبوع.

من جهتها، حذّرت خدمة أخبار الطقس الإيطالية "متيو.إت"، يوم الأحد، قائلة: "علينا الاستعداد لعاصفة حرارية شديدة ستغطي البلاد بأكملها يوما بعد يوم"، مشيرة إلى أنه "في بعض الأماكن، ستُكسر درجات الحرارة القياسية المسجلة في الماضي".

وأسوة بالعاصمة الإيطالية، صدرت أيضا تنبيهات صحيّة في مدن فلورنسا بوسط البلاد وباليرمو في صقلية وباري في جنوب شرق إيطاليا.

كما أغلقت اليونان يوم الجمعة موقع "الأكروبوليس" الأثري لحماية السياح من درجات الحرارة المرتفعة.