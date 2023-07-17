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صفقة اوروبية هائلة مع تونس للجم الهجرة غير الشرعية.. لماذا يتخوف منها المحللون؟

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

بينما تركت تونس المنهارة اقتصاديا بمفردها في مواجهة ملف الهجرة غير النظامية.. لم يترك الاوروبيون فرصة كهذه تمر دون الدفع بها نحو توقيع مذكرة تفاهم حول اتفاقية شراكة شاملة تونسية أوروبية، في محاولة لحل ملف الهجرة نهائيا مقابل وعود مالية مباشرة لدعم الميزانية وبرامج التعاون أو غير مباشرة في شكل استثمارات أو مشاريع.

ستقدم أوروبا 16.5 مليون يورو لدعم فرص التونسيين في الدراسة والعمل بها ولدعم المدارس في تونس، بالإضافة إلى رصد تمويلات هامة في المجال الطاقي.

وشدد الرئيس قيس سعيد على ضرورة توقيع اتفاقيات ملزمة مع الجانب الأوروبي لتنفيذ ما ورد بمذكرة التفاهم

سيكون على تونس بموجب مذكرة التفاهم استقبال المهاجرين غير النظاميين من أوروبا وترحيل الاجانب منهم نحو بلدانهم الأصلية، بند يتخوف محللون من تداعياته رغم تثمينهم الجانب المالي الوارد بالمذكرة.

ويشارك الرئيس قيس سعيد في اجتماع حول الهجرة الاسبوع المقبل في ايطاليا.

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