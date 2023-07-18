حريق هائل في منطقة تضم أبنية تاريخية بدمشق

العالم- سوريا

ووقع الحريق في منطقة تضم ابنية تاريخية قديمة في شارع الثورة، حيث هرعت اكثر من احدى وعشرين سيارة اطفاء من أجل السيطرة على الحريق.

حريق دمشق اتى على كثير من الابنية في وقت تمكنت فرق الاطفاء من اخلاء المنازل، كما اعلنت ان الاضرار اقتصرت على الماديات مؤكدة عدم تسجيل اي حالة وفاة.

وتفاعلت نور مع موضوع الحريق کاتبة:"ما بقى نبكي على حجر ولا على ماضي ولا حاضر ولا مستقبل، بدنا نبكي على قهر وكسرة القلوب. بدنا نبكي على ناس وشعب صار مشتهي الموت على هالحياه القاسية. دخيلك يا الله عم تسمعنا وتسمع وجعنا، هالبلد والشعب ما بقى عندو طاقة بدنا معجزة الهيه وبس".

بينما"ميرام"علقت، قائلة:"مابعرف شو لازم نقول او شو فايدة الحكي حتى للاسف البلد يوم عن يوم عم تنمحى اكتر والوجع الاكبر هالناس اللي ما ذنبها شي لاحقة لقمة عيشها ومع هيك المصايب لاحقتها".

أما حساب "مهلهل" فغرد ردا على من حاولوا استغلال الحريق سياسيا وخارجيا" أولاً انحرق كم بيت قديم صرتوا تتوجعوا. بس المياه اللي عم تنسرق يومياً من التركي والمقطوعة عن مليون انسان وعن المحاصيل ما أوجعتكم. ثانياً شيلونا من التاريخ لازم دمشق تتطاول بالبنيان وننهض عمرانياً. ثالثاً مافي آثار للعثمنلي. كلها معالم دمشقية بحتة".