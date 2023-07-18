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مراكز الإبداع والتكنولوجيا الإيرانية تعبر الحدود

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ - ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش

تم افتتاح مراكز الإبداع والتكنولوجيا الإيرانية في البلدان المضيفة التي ترمي إلى تسهيل الصادرات العلمية الإيرانية، وإنشاء منصة مناسبة لإقامة علاقات تجارية وتبادل التكنولوجيا بين الشركات الإيرانية ونظيراتها الأجنبية.

العالم- مراسلون

مراكز الإبداع والتكنولوجيا الإيرانية بيت للاختراعات والتقنيات الإيرانية الجديدة، وعامل في تعزيز العلاقات العلمية والاقتصادية، ووسيط بين الشركات الإيرانية القائمة على المعرفة النشطة في مختلف المجالات والشركات التجارية الاجنبية، وجسر لتحقيق الأهداف العلمية.

وقال المدیر العام للمکتب العلمي والتكنولوجي مجتبى قدم كاهي لقناة العالم" افتتحنا مراكز للإبداع والابتكار في سبع دول، بحيث يمكننا من خلال فحص أسواق هذه البلدان تقديم الخدمات والاستشارات اللازمة للشركات الإيرانية القائمة على المعرفة في تصدير منتجاتها. قمنا بتقسيم الشركات المعرفية الايرانية إلى ثلاث فئات، بناء على إمكانية التصدير، ولكل فئة من هذه الفئات نقدم تسهيلات خاصة لازدهار الشركات القائمة على المعرفة".

تساهم المراكز بتعزيز علاقات التعاون العلمي والبحثي بين ايران والدول المضيفة من خلال عرض جميع المنتجات والتقنيات الإيرانية الحديثة في المجالات الصناعية والطبية والاقتصادية وتلعب دورا مهما في دعم الجامعات والمستشفيات التعليمية بأحدث الأجهزة التي تساعد في تطوير العملية التعليمية وتحسين الخدمات.

وقال المدیر العام لمركز ايران للإبداع محمد مهدي آقا رفيعي:"تم إنشاء هذه المراكز في قارات آسيا وأوروبا وافريقيا من أجل المساعدة في تطوير السوق الايرانية وتصدير المنتجات القائمة على المعرفة لتكون جسرا لتقديم المنتجات إلى البلدان المستهدفة، في أكثر من عامين من وجود هذه المراكز، تمكنا من استضافة خمسة آلاف وفد وشركة من مئة دولة أجنبية".

تعرض هذه المراكز الإمكانات والقدرات المتوفرة لدى الجانب الإيراني في مجال العلوم المختلفة، ويتعرف المهتمون على هذه التقنيات والخطط الاستثمارية القائمة على العلم، والتي تؤدي إلى النهوض بالعمليات الاقتصادية القائمة على المعرفة.

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