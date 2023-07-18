فيديو وصور.. تظاهرة في بغداد ضد سياسة تركيا المائية تجاه العراق

العالم- العراق

وتجمع المتظاهرون اليوم في ساحة النسور، وسط العاصمة العراقية بغداد ورفعوا لافتات تدين شح مياه نهري دجلة والفرات وقلة مناسيبهما من دول المنبع وتحديداً الجانب التركي.

وهدد المشاركون بتدويل قضية المياه ومقاطعة البضائع التركية في العراق.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس دعوة من مجموعة تطلق على نفسها "اللجنة المركزية لتلبية نداء الوطن"، الى التظاهر، اليوم الثلاثاء، أمام مبنى السفارة التركية في بغداد، للإحتجاج على قطع المياه وتعطيش الشعب، وحددت ساحة النسور، وسط العاصمة، مكاناً لانطلاق التظاهرة.