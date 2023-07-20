ملفات شائكة عجزت واشنطن من تمريرها بحكومة نتنياهو + فيديو

العالم – فلسطين

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" قالت آمال وحدان إن هناك مخاطر لانزلاق الأوضاع في الكيان الإسرائيلي نحو الاقتتال الداخلي، مضيفة: خاصة إذا ما عرفنا بنية وتركيبة كل من الطرفين: الطرف الذي يمثله نتنياهو بحكومته المتطرفة.. ومن يسمون أنفسهم العلمانيين والليبراليين والذين يحضون بدعم قوي جدا من أميركا والاتحاد الأوروبي، ليس لأنهم ديمقراطيون كما يحاول الأميركان تصوير ذلك لأن الديمقراطية باتت لعبة مكشوفة لدى الأميركيين أنفسهم.

ورأت أن الاقتتال الداخلي قد يتطور إلى صراع، وتحدث اغتيالات، ويدفع المتعصبون والمتطرفون الشارع نحو هذا الاقتتال: لأن ليس لديهم خيار آخر.. هم لديهم أجندة معينة يريدون تنفيذها، والمعارضة تقف في وجههم.

ونوهت أن: المعارضة في كيان الاحتلال مدعومة أساسا من الأميركان على كل المستويات ومنها السياسي والدبلوماسي، ولولا أنها مدعومة لم تكن لتصمد لغاية الآن.. والدعم يأتي من المخاطر التي تراها الحكومة الأميركية على النزعة التي تمثلها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.

ولفتت إلى أن هناك ملفات شائكة يريد الأميركي أن يمررها ولا يستطيع أن يمررها بهذه الحكومة، فيما الحكومة الإسرائيلية تسعى لأن تفرض ذاتها وإلا سينفك عقدها.

وقالت: إذا ما ضغط الأميركي على ضرورة تجميد التعديلات القضائية المطروحة سينفرط عقد هذه الحكومة تماما.

وحذرت من أن: كل ما يفعله الأميركي بالملف الفلسطيني أو الصراع العربي الصهيوني في فلسطين وفي المحيط إنما هو إدارة الأزمة، لأننا نشهد تراجعاً في الدور الأميركي في المنطقة، وإذا ما كان هناك القليل من اهتمام فهو من قبيل معالجة الأزمة وليس حلها.

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