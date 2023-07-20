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ثلاث غارات جوية..

إشتباكات عنيفة اليوم تشهدها مناطق مختلفة في السودان

إشتباكات عنيفة اليوم تشهدها مناطق مختلفة في السودان
الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

شهدت العاصمة السودانية، الخرطوم ومدينة الأبيض الاستراتيجية الواقعة على بُعد 350 كيلومترا جنوب العاصمة السودانية الخميس قصفا صاروخيا ومدفعيا، ووصفها أحد السكان بأنها "انفجارات مرعبة".

العالم - السودان

أتي ذلك في الوقت الذي تتواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وفي جنوب الخرطوم أفاد سكان بوقوع ثلاث غارات جوية صباح الخميس ، وفق وسائل إعلامية سودانية.

وأفادت بأن اشتباكات عنيفة وقعت في محيط منطقة المهندسين وحي الفتيحاب بالخرطوم.

وكان الجيش السوداني اتهم يوم أمس، قوات الدعم السريع بقصف حي سكني في العاصمة بطائرة مسيرة، ما أدى إلى مقتل "14 مدنيا وجرح 15" آخرين.

بدوره، أعلن المفوض السامي لحقوق الإنسان أن 100 ألف شخص فروا من السودان إلى تشاد وغالبيتهم من دارفور.

ويشهد السودان مواجهات عنيفة منذ منتصف أبريل الماضي بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع المتمردة بقيادة محمد حمدان دقلو، أسفر عنها مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.

وتوصل الطرفان لعدة اتفاقيات لوقف إطلاق النار بوساطة سعودية أميركية. غير أن المفاوضات التي جرت في جدة تم تعليقها الشهر الماضي بعد أن تبادل طرفا الصراع الاتهامات بانتهاك الهدنة.

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