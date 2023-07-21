شهيدان و9 جرحى صهاينة و195 عملا مقاوما في الضفة بأسبوع

العالم _ فلسطين

ورصد مركز فلسطيني معلومات “معطى” 195 عملا مقاوما في الضفة والقدس خلال المدة بين 14-20-يوليو الجاري، أصيب فيها 9 إسرائيليين، بينما استشهد فلسطينيان.

ووثق “معطى” 15 عملية إطلاق نار، وعملية دهس، وتفجير 5 عبوات ناسفة، في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

وأحرق الشبان الثائر خلال الأسبوع منشأتين وآليتين عسكريتين، وحطموا 4 مركبات ومعدات عسكرية، وألقوا 3 زجاجات حارقة مفرقعات نارية صوب قوات الاحتلال.

وتصدى الشبان لـ28 اعتداء للمستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة والقدس، واندلعت مواجهات في 74 نقطة تخللها 60 عملية إلقاء حجارة، وخرجت 4 مظاهرات منددة بالاحتلال والاستيطان.