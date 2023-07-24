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مستوطنون يقتحمون الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

مستوطنون يقتحمون الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال
الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش

اقتحم مستوطنون، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)" عن مصادر محلية قولها، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى"، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة.

وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين الوافدين من القدس وأراضي عام 1948، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بوابات "الأقصى" الخارجية، وتبعد العشرات عنه.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين يوميا، عدا الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني.

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