زيادة صادرات إيران إلى العراق بنسبة 24%

العالم - إيران

وفي إشارة إلى تصدير ملياري و 348 مليون دولار للعراق في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الإيراني الجاري، قال فرزاد بيلتن: إن صادرات الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري زادت بنسبة 24٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي كانت قيمتها نحو مليار و 887 مليون دولار.

وأشار إلى أن الغاز الطبيعي وحديد التسليح والطماطم وسبائك الحديد وعلف الحيوانات والدواجن والبولي إيثيلين والكلنكر ومسحوق الحليب والمواد البلاستيكية سجلت أعلى نمو في الصادرات الإيرانية إلى العراق خلال الربع الأول من العام الإيراني الجاري.

يذكر أن العراق هو أحد الوجهات الخمس الأولى لتصدير البضائع الإيرانية، ووفقا للتقارير الرسمية فإن من بين وجهات التصدير الرئيسية لإيران، أيضا الصين وتركيا والإمارات والهند.

وبلغت صادرات إيران خلال فصل الربيع إلى الصين 3.5 مليار دولار، وإلى العراق 2.3 مليار دولار، وإلى تركيا 1.7 مليار دولار، وإلى الإمارات 1.3 مليار دولار، وإلى الهند 489 مليون دولار.

كما أن أول 5 دول في توريد البضائع إيران في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري هي الإمارات والصين وتركيا وألمانيا والهند.