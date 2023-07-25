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بعد سنين طويلة..

اردوغان يزور العراق الاسبوع المقبل

اردوغان يزور العراق الاسبوع المقبل
الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

كشف مصدر حكومي مطلع، اليوم الثلاثاء، عن قرب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الى العاصمة العراقية بغداد لبحث ثلاثة ملفات مهمة مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

العالم - تركيا

وقال المصدر،ان "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيجري زيارة رسمية الى العراق هي الأولى له منذ سنين طويلة، الأسبوع المقبل، وسيلتقي خلالها مع الرئاسات العراقية الثلاث، و مع القيادات السياسية العراقية ايضا".

وبين المصدر، الذي طلب عدم الإشارة إلى أسمه، أن "زيارة أردوغان الى بغداد تهدف الى مناقشة ثلاثة ملفات مهمة مع السوداني، تتعلق بمكافحة حزب العمال الكوردستاني، وملف المياه، وكذلك اعادة تصدير نفط إقليم كوردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي".

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت الحكومة العراقية، عن زيارة مرتقبة لأردوغان إلى العاصمة بغداد، وذلك خلال لقاء جمع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع السفير التركي علي رضا كوناي.

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