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روسيا تستهدف طائرة مسيرة أمريكية فوق سوريا

روسيا تستهدف طائرة مسيرة أمريكية فوق سوريا
الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلة روسية أصابت طائرة مسيرة أمريكية بقذيفة نارية أثناء تحليقها فوق سوريا وألحقت أضرارا "بالغة لها".

العالم - روسيا

ويقول مسؤولون أمريكيون إن الطائرات الروسية زادت خلال الأشهر الماضية من وتيرة مواجهاتها الخطرة مع الطائرات العسكرية الأمريكية فوق سوريا، حيث تنتشر قوات من البلدين.

وأضاف الجيش الأمريكي في بيان "أصاب مقذوف ناري روسي، المسيرة الأمريكية إم.كيو-9 مما ألحقت الأضرار على نحو خطير، بإحدى مراوحها الدافعة، وهذا في أحدث ضربة قريبة المدى تنفذها طائرة عسكرية روسية في المنطقة.

وأضاف البيان "لحسن الحظ، تمكن طاقم إم.كيو-9 من الحفاظ على تحليقها وإعادة الطائرة بسلام إلى قاعدتها".

وقال مسؤولون عسكريون أمريكيون إن السبب الذي دفع روسيا لتصعيد تحركاتها في الأجواء السورية لا يزال غير معروف.

وقال الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي في تصريحات للصحفيين في وقت سابق من هذا الشهر "هناك زيادة طفيفة في هذه التحركات لكن لن أبالغ في تقديرها كثيرا. أعتقد أن قواتنا لديها قواعد اشتباك مناسبة وسلطات للدفاع عن نفسها".

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روسيا تستهدف طائرة مسيرة أمريكية فوق سوريا