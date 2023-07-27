الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣
٠٥:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بحث حضور الشركات الإيرانية بمشاريع البنى التحتية في ليسوتو

بحث حضور الشركات الإيرانية بمشاريع البنى التحتية في ليسوتو
الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

تبادل السفير الإيراني غير المقيم و وزير النقل في "ليسوتو" وجهات النظر حول سبل تطوير التعاون ومشاركة الشركات الإيرانية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية للطرق والبناء والطاقة والتعدين في ليسوتو.

العالم - إيران

وكتب مهدي آقا جعفري، سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى جنوب أفريقيا والسفير غير المقيم في ليسوتو وإسواتيني وموزامبيق وأنغولا، في تغريدة له على تويتر: اليوم الأربعاء خلال اجتماعي مع وزير العمل والنقل والشحن في ليسوتو "نيو موتجاتو موتين" في سفارة جمهورية إيران الإسلامية في بريتوريا، تحدثنا وتبادلنا الآراء حول سبل تطوير التعاون بين البلدين، لا سيما مشاركة الشركات الإيرانية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في ليسوتو في مجالات إنشاء الطرق والتشييد، والطاقة والتعدين.

وأعلنت ليسوتو استقلالها عن بريطانيا في 4 أكتوبر 1966 وعينت موشوشو الثاني ملكا على ليسوتو. هذا البلد الواقع في جنوب إفريقيا لا يشترك في حدود مع أي دولة أخرى باستثناء جنوب إفريقيا.

روابط ذات صلة

ممنوع اللّمس.. إنه نفط إيراني مسروق

مراكز الإبداع والتكنولوجيا الإيرانية تعبر الحدود

سفير ايطاليا لدى طهرن : نتلقى طلبات كثيرة من الشركات الايطالية للتعاون مع ايران

الجناح الايراني يشهد اقبالا لافتا في المعرض الزراعي بكازان في روسيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اهمية زيارة الرئيس الايراني الى كينيا وبعض الدول الافريقية 

أميرعبداللهيان يزور إسلام آباد الأسبوع المقبل

الخارجية الإيرانية تعزي الجزائر بضحايا الحرائق الأخيرة

بحث حضور الشركات الإيرانية بمشاريع البنى التحتية في ليسوتو

خبراء يوصون بتصميم مدنٍ ومبانٍ تستطيع مقاومة ارتفاع الحرارة

هل تعاني من عادة قضم الأظافر؟ إليك الحل الفوري!