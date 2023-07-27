بحث حضور الشركات الإيرانية بمشاريع البنى التحتية في ليسوتو

العالم - إيران

وكتب مهدي آقا جعفري، سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى جنوب أفريقيا والسفير غير المقيم في ليسوتو وإسواتيني وموزامبيق وأنغولا، في تغريدة له على تويتر: اليوم الأربعاء خلال اجتماعي مع وزير العمل والنقل والشحن في ليسوتو "نيو موتجاتو موتين" في سفارة جمهورية إيران الإسلامية في بريتوريا، تحدثنا وتبادلنا الآراء حول سبل تطوير التعاون بين البلدين، لا سيما مشاركة الشركات الإيرانية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في ليسوتو في مجالات إنشاء الطرق والتشييد، والطاقة والتعدين.

وأعلنت ليسوتو استقلالها عن بريطانيا في 4 أكتوبر 1966 وعينت موشوشو الثاني ملكا على ليسوتو. هذا البلد الواقع في جنوب إفريقيا لا يشترك في حدود مع أي دولة أخرى باستثناء جنوب إفريقيا.