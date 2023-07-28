شاهد بالفيديو..موكب عزاء آل الصدر يصل مرقد الامام الحسين (ع)

العالم - العراق

الصور الواردة من مراسلنا الزميل نويد بهروز توضح ان موكب عزاء آل الصدر وصل ضريح ابي الاحرار متوشحا بالاكفان البيضاء ورافعا الاعلام العراقية.

ويوم العاشر محرم الحرام، هو اليوم الذي تبلغ فيه مراسم احياء ذكرى واقعة الطف واستشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) وصحبه سنة 61 للهجرة ذروتها عند مرقده الطاهر في كربلاء المقدسة بالعراق وفي دول أخرى حول العالم.

المآتم ومجالس العزاء التي تقام بالمناسبة استمدت جذورها من السنة النبوية الشريفة وعترة أهل البيت عليهم السلام؛ حيث شرّعت لمظلومية أبي عبد الله وصحبه الأبرار من البكاء والجزع ما لم تشرّع لغيره.

فكان أن جرت العادة بإقامة الشعائر الحسينية في مختلف الأشكال والصور من بداية شهر محرم إلى اليوم العاشر وتمتد بعد ذلك حتى نهاية شهر صفر.

نشاهد معا..

ب.

با

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