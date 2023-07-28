فرق الإطفاء تكافح للسيطرة على الحرائق في ريف اللاذقية الشمالي

العالم- سوريا

وحسب وكالة سانا السورية جاء ذلك"وسط حالة من التأهب والاستنفار التام للكوادر المنتشرة في مواقع العمل ومتابعة ميدانية من قبل الجهات المعنية".

وتشارك في عمليات إخماد الحرائق فرق الدفاع المدني ومديرية الزراعة وأفواج الإطفاء من عدة محافظات، تؤازرها وحدات الجيش السوري والطيران المروحي.

وفي إطار المتابعة الميدانية تفقد وزيرا الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف والزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا عمليات الإطفاء في موقعي التفاحية وبيت عوان التابعة لناحية ربيعة في ريف اللاذقية الشمالي.