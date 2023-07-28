الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣
١١:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

لليوم الرابع على التوالي...

فرق الإطفاء تكافح للسيطرة على الحرائق في ريف اللاذقية الشمالي

فرق الإطفاء تكافح للسيطرة على الحرائق في ريف اللاذقية الشمالي
الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ - ١١:٣٩ بتوقيت غرينتش

تتواصل لليوم الرابع على التوالي جهود فرق الإطفاء من أجل السيطرة على الحرائق وتطويق النيران التي اندلعت في العديد من غابات وأراضي ريف اللاذقية الشمالي.

العالم- سوريا

وحسب وكالة سانا السورية جاء ذلك"وسط حالة من التأهب والاستنفار التام للكوادر المنتشرة في مواقع العمل ومتابعة ميدانية من قبل الجهات المعنية".

وتشارك في عمليات إخماد الحرائق فرق الدفاع المدني ومديرية الزراعة وأفواج الإطفاء من عدة محافظات، تؤازرها وحدات الجيش السوري والطيران المروحي.

وفي إطار المتابعة الميدانية تفقد وزيرا الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف والزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا عمليات الإطفاء في موقعي التفاحية وبيت عوان التابعة لناحية ربيعة في ريف اللاذقية الشمالي.

روابط ذات صلة

استمرار الحرائق في غابات اللاذقية في سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إصابات بمواجهات مع الإحتلال في عدة مناطق بالضفة

لليوم الرابع على التوالي... فرق الإطفاء تكافح للسيطرة على الحرائق في ريف اللاذقية الشمالي

45 ألف مصل فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

الشيخ يزبك: جولة لودريان لا يمكن أن تخرج لبنان من مآسي الفراغ الرئاسي

ما الجديد الذي قدمه لودريان وحاز على تفاؤل بري؟

رعد يتحدث عن بذل الجهود لإنجاز الاستحقاق الرئاسي