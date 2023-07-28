الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣
١٢:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

روسيا توفر المياه لمصر بالطاقة النووية

روسيا توفر المياه لمصر بالطاقة النووية
الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

قال رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر أمجد الوكيل إن بناء محطة الضبعة للطاقة النووية من قبل شركة روس أتوم في مصر، له تأثير إيجابي على جميع مجالات الحياة في مصر.

العالم _ أوروبا

وأوضح الوكيل في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية على هامش قمة "روسيا - إفريقيا": "يتم بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر، ونشهد بالفعل تحسنا كبيرا في العديد من مجالات حياتنا، حيث ظهرت العديد من الوظائف، وهذا له تأثير إيجابي على المجتمع المصري.

وقال الوكيل في حديثه في جلسة "التكنولوجيات النووية لتنمية إفريقيا"، إن فرص العمل الجديدة ستزيد تسعة أضعاف، وهناك تحسينات في مختلف الصناعات ذات الصلة.

وقال المسؤول إن من الأشياء الإيجابية لشعب مصر بأسره المياه النظيفة، وبحسب قوله "بشكل عام فإن المشروع له تأثير إيجابي على جميع مجالات الحياة في مصر".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد خلال لقائه مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، على أن مشروع محطة الضبعة النووي ينفذ حسب الخطة المعتمدة.

ووفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن للطاقة النووية أن تضمن أمن الطاقة وأمن المياه في جميع أنحاء العالم من خلال التطبيقات غير الكهربائية مثل تحلية مياه البحر، وإنتاج الهيدروجين، وتدفئة الأحياء السكنية، ومختلف التطبيقات الصناعية.

روابط ذات صلة

روسيا تسقط مسيرة أوكرانية قرب موسكو ودبابات ابرامز الامريكية في طريقها لكييف

روسيا: صيغة أستانا كانت ولا تزال الأكثر فاعلية لتسوية الأزمة في سوريا

بوتين يؤكد أهمية توسيع الرحلات الجوية المباشرة مع الدول الإفريقية

روسيا تدحض المعلومات الأمريكية المضللة حول الأطفال الأوكرانيين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الإحتلال.. تحذير من مخاطر أمنية بعد التصويت على تعديل قضائي

الرئيس الايراني يحضر مراسم عزاء بين حشود المصلين بمصلى جامعة طهران

مشاورات بين ايران وروسيا وتركيا وسوريا لعقد الاجتماع الوزراي الرباعي

بالفيديو.. اندلاع حريق كبير قرب العتبة الحسينية في كربلاء المقدسة

روسيا توفر المياه لمصر بالطاقة النووية

الاحتلال يعتقل فلسطينيا بزعم تنفيذ عملية دهس بنابلس