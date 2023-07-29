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أبطال غزة لا زالوا يدافعون عن قلعتهم رغم سنوات الحصار الاقتصادي الطويلة

أبطال غزة لا زالوا يدافعون عن قلعتهم رغم سنوات الحصار الاقتصادي الطويلة
السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٧ بتوقيت غرينتش

إن المقاومة المستمرّة في غزة، التي تبدّلت إلى قلعة مقاومة عصيّة على الهزيمة، أثبتت خلال حروب متتالية أنّ هذا الكيان أضعف من أن يملك قدرة مواجهة إرادة أيّ شعب.

إنّ الأبطال الحقيقيّين في حروب غزة، هم الشّعب الشّجاع والمقاوم الذين لا زالوا يدافعون عن هذه القلعة بالاعتماد على قوّة الإيمان رغم تحمّل سنوات عديدة من الحصار الاقتصاديّ.

يجدر أن يتمّ تكريم جميع حركات المقاومة في فلسطين، سرايا القدس في حركة الجهاد الإسلامي، وكتائب عزّالدّين القسّام في حماس، وكتائب شهداء الأقصى في فتح وكتائب أبوعلي مصطفى في جبهة خلق لتحرير فلسطين؛ التي كان لها دور قيم في هذه الحروب.

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