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وثائقي «ترانيم العودة»

وثائقي «ترانيم العودة»
السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

ينشر موقع KHAMENEI.IR الإعلامي وثائقي «ترانيم العودة»، من إنتاج مكتب حفظ ونشر آثار الإمام الخامنئي، والذي يعرض تاريخ الشعر العربي والإيراني منذ احتلال فلسطين وحتى اليوم، إضافة إلى تسليطه الضوء على لقاءات الإمام الخامنئي بالشعراء العرب وإلقاء هؤلاء الشعر أبياتاً من الشعر حول المقاومة وفلسطين.

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