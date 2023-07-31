آخر تطورات الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان

العالم - خاص بالعالم

وفي مقابلة مع د. أسامه سعد النائب في البرلمان اللبناني والذي كان يتراس هذا الاجتماع التنسيقي مع الفصائل الفلسطينية والاحزاب اللبنانية وحول الطلب اللبناني في ايقاف كل اعمال العنف داخل مخيم عين الحلوة وعما يمكن ان يلزم الاطراف المتنازعة على وقف اطلاق النار، اكد سعد انه تم التحرك من خلال الحرص على الامن الوطني اللبناني وامن الشعب الفلسطيني وقضية فلسطين وهذا دافع اساسي للتحرك.

ولفت سعد إلى أن الاجتماع المنعقد اليوم جاء من أجل التأكيد على هذه الوجهة وحرص الجميع والفصائل الفلسطينية بكل اطيافها الوطنية الفلسطينية من منظمة التحرير والتحالف الوطني الفلسطيني الى القوى الاسلامية، وجميعهم شاركوا في هذا الاجتماع والتزموا بهذا التوجه بالوقف الفوري لاطلاق النار، والاجتماع غدا في بيروت من اجل تشكيل لجنة تحقيق مشكلة من هيئه العمل الوطني الفلسطيني والعمل على تسليم الفاعلين الى السلطات اللبنانية.

وكانت قد تجددت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان، ما أسفر عن اصابة اثني عشر شخصا، بينهم اثنان في حالة خطرة.



واشارت مصادر اعلامية الى وقوع اشتباكات عنيفة بالقذائف والأسلحة الرشاشة في معظم أحياء المخيم، ما تسبب بموجة نزوح كثيفة من المخيم. هذا فيما فشلت الوساطات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. واندلعت الاشتباكات بين حركة فتح ومسلحين ينتمون لعصبة الأنصار على خلفية مقتل مسؤول الأمن الوطني الفلسطيني في صيدا أبو أشرف العرموشي وعدد من مرافقيه إثر تعرضهم لكمين.

من جهته، أعلن الجيش اللبناني إصابة عدد من العسكريين اللبنانيين، في إثر تعرّض مراكز ونقاط مراقبة تابعة له لإطلاق نار، مؤكّداً أنّه سيرد على مصادر النيران بالمثل.

أما الرئاسة الفلسطينية، فصرّحت بأنّ "المجزرة التي استهدفت قائد قوات الأمن الوطني في مخيمات صيدا، وعدداً من رفاقه تجاوز للخطوط الحمر"، معلنةً دعمها لما تقوم به الحكومة اللبنانية من أجل فرض النظام والقانون، بما يشمل المخيمات الفلسطينية.

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