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مقتل جندي مالي وجرح اثنان آخران في هجوم غرب البلاد

مقتل جندي مالي وجرح اثنان آخران في هجوم غرب البلاد
السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

قُتل جندي مالي وجرح اثنان آخران في هجوم في غرب البلاد، وفق ما أعلنت القوات المسلحة وسلطات محلية.

العالم - أفريقيا

وجاء في بيان أصدرته السلطات المحلية في بلدة نارا القريبة من الحدود الموريتانية "وفقا لمصدر أمني، نفّذت (القوات المسلحة) غارات على بؤر إرهابية في المنطقة".

وتابع البيان "في صفوف العدو، يشير التقرير الأولي إلى تحييد سبعة إرهابيين وأسيرين، وضبط أسلحة ومعدات".

وأعلنت القوات المسلحة في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي أن كمينا محكما نفّذ بين بلدتي نارا وغيري وأن القتلى والجرحى يتم إجلاؤهم من المنطقة.

وتواجه مالي منذ العام 2012 مواجهات مسلحة اتّسعت نطاقها إلى بوركينا فاسو والنيجر وأسفرت عن مقتل وتشريد آلاف الأشخاص.

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