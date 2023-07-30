مقتل العميد في حركة فتح أبو اشرف العرموشي بكمين مسلح

العالم - لبنان

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام في صيدا، و مع استمرار الإشتباكات في مخيم عين الحلوة أن الرصاص الطائش يطاول محالا ومنازل في صيدا ولا سيما في أحياء الصباغ والبراد وواجهة مول تجاري عند تقاطع ايليا، كما سقطت قذيفة في ساحة الشهداء في صيدا.

ودعي الأهالي في صيدا إلى التزام الحيطة والحذر وعدم التجوال في المناطق المجاورة للمخيم، بسبب تساقط الرصاص الطائش فيما يتردد أصداء انفجار القذائف الصاروخية في أرجاء المدينة، بسبب الإشتباكات الدائرة في المخيم.

بدوره اتخذ الجيش اللبناني تدابير أمنية وقائية لحماية المواطنيين القاطنين بمحيط مخيم عين الحلوة وعلى خط حسبة صيدا - سينيق، بعدما طاول الرصاص الطائش الطريق وانفجرت القذائف في سماء الطريق المذكور.

كما أفادت غرفة التحكم المروري عن قطع السير على أوتوستراد صيدا الشرقي وأوتوستراد الغازية وتحويله باتجاه الطريق البحري.

وفي حين تواصلت المساعي والاتصالات في مخيم عين الحلوة بين الفصائل الفلسطينية لانهاء ذيول الأحداث الأمنية التي أدت إلى سقوط قتيل وخمسة جرحى من بينهم طفلتين.

وعقد اجتماع لممثلي هيئة العمل الوطني الفلسطيني بمركز النور في الشارع التحتاني بمشاركة قائد القوة المشتركة اللواء محمود العجوري، حيث يتركز البحث على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وسحب المسلحين وتسليم المتورطين في محاولة اغتيال محمود ابو قتادة للقضاء اللبناني.

ولا يزال الهدوء الحذر سيد الموقف حيث يسمع بين الحين والآخر أصوات عيارات نارية، وعند الساعة الواحدة إلا ربعًا سجل إطلاق نار مصحوبًا بقذائف صاروخية بين حيي الصفصاف والبركسات، حيث سمع دوي القذائف في شوارع مدينة صيدا، ما أدّى إلى تراجع حركة العمل في السوق التجاري.