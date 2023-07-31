وزير الداخلية يزور قصر شيرين الحدودية مع العراق

العالم - ايران

وقد وصل وزير الداخلية الايراني مدينة قصر شيرين صباح اليوم الاثنين لتقييم الجهوزية في منفذ خسروي الحدودي والذي يعتبر احد المنافذ الحدودية الهامة بين ايران والعراق.

ويرافق الوزير وحيدي في هذه الجولة التفقدية مساعده الأمني وقائد قوات حرس الحدود الايرانية.

وتأتي هذه الزيارة التفقدية في اطار الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية الايرانية لترتيب شؤون الزيارة الاربعينية وتردد الزوار الى العراق وتأهيل المنافذ الحدودية حيث يعقد الجانب الايراني ايضا اجتماعات مع الجانب العراقي للتنسيق وتظافر الجهود لانجاح الزيارة الاربعينية.