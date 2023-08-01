الثلاثاء ٠١ أغسطس ٢٠٢٣
٠١:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بريطانيا تقرّ بإرتكاب 'داعش' عمليات 'إبادة جماعية' بحق الإيزيديين في العراق

بريطانيا تقرّ بإرتكاب 'داعش' عمليات 'إبادة جماعية' بحق الإيزيديين في العراق
الثلاثاء ٠١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

اعتبرت الحكومة البريطانية، يوم الثلاثاء، أن ممارسات ارتكبتها جماعة داعش الإرهابية في حق الإيزيديين عام 2014 في العراق تشكل "إبادة جماعية".

العالم - اوروبا

وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية في بيان:"أقرت المملكة المتحدة رسميا اليوم الثلاثاء بأن داعش ارتكبت ممارسات إبادة جماعية في حق الإيزيديين في العام 2014".

كما قال وزير الدولة لشؤون الشرق الاوسط طارق احمد، ان الإيزيديين عانوا معاناة كبيرة على يد داعش قبل تسع سنوات، وما زالت تداعيات ذلك حاضرة حتى الان.

واضاف ان العدالة والمحاسبة أمران أساسيان من أجل أولئك الذين دُمرت حياتهم. واكدت بريطانيا انها ستواصل المساعدة في قيادة الجهود العالمية ضد دعاية جماعة داعش.

وفي السابق، أدانت الحكومة البريطانية فظائع داعش المرتكبة ضد الإيزيديين، لكن تلك الإدانات لم تصل إلى حد الاعتراف بهذه الجرائم على أنها إبادة جماعية.

وفي يناير الماضي، اعترف البرلمان الألماني"البوندستاغ" بالجرائم التي ارتكبتها جماعةداعش الإرهابية بحق الإيزيديبن في العراق، كإبادة جماعية، موصيا بسلسلة من إجراءات الدعم للإيزيديين.

وتم اختطاف أكثر من 6 آلاف إيزيدي عندما هاجم داعش معقلهم في محافظة نينوى، وفقا لمكتب حكومة إقليم كردستان لإنقاذ الإيزيديين المختطفين.

روابط ذات صلة

السوداني يؤكد التزام الحكومة برعاية المكون الإيزيدي وكل المكونات الأخرى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

زيادة عوائد صادرات الخام الإيراني للصين بمقدار 20 مليار دولار

السيد نصرالله للمسلمين: يجب أن تنصروا مصحفكم وتعاقبوا المجرمين

بريطانيا تقرّ بإرتكاب 'داعش' عمليات 'إبادة جماعية' بحق الإيزيديين في العراق

محادثات 'صريحة ومثمرة' بين الصين وأمريكا في واشنطن

خبير أمريكي في 'CIA' يحذر زيلينسكي من 'الموت المبكر المحتوم'

السيد الصدر يسأل ويجيب بـ'5' أجوبة: لماذا لا يطعم الله الفقراء؟