بريطانيا تقرّ بإرتكاب 'داعش' عمليات 'إبادة جماعية' بحق الإيزيديين في العراق

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وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية في بيان:"أقرت المملكة المتحدة رسميا اليوم الثلاثاء بأن داعش ارتكبت ممارسات إبادة جماعية في حق الإيزيديين في العام 2014".

كما قال وزير الدولة لشؤون الشرق الاوسط طارق احمد، ان الإيزيديين عانوا معاناة كبيرة على يد داعش قبل تسع سنوات، وما زالت تداعيات ذلك حاضرة حتى الان.

واضاف ان العدالة والمحاسبة أمران أساسيان من أجل أولئك الذين دُمرت حياتهم. واكدت بريطانيا انها ستواصل المساعدة في قيادة الجهود العالمية ضد دعاية جماعة داعش.

وفي السابق، أدانت الحكومة البريطانية فظائع داعش المرتكبة ضد الإيزيديين، لكن تلك الإدانات لم تصل إلى حد الاعتراف بهذه الجرائم على أنها إبادة جماعية.

وفي يناير الماضي، اعترف البرلمان الألماني"البوندستاغ" بالجرائم التي ارتكبتها جماعةداعش الإرهابية بحق الإيزيديبن في العراق، كإبادة جماعية، موصيا بسلسلة من إجراءات الدعم للإيزيديين.

وتم اختطاف أكثر من 6 آلاف إيزيدي عندما هاجم داعش معقلهم في محافظة نينوى، وفقا لمكتب حكومة إقليم كردستان لإنقاذ الإيزيديين المختطفين.