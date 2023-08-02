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تونس.. قيس سعيد يعفي رئيسة الحكومة ويعين خلفا لها

تونس.. قيس سعيد يعفي رئيسة الحكومة ويعين خلفا لها
الثلاثاء ٠١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

أعفى الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الثلاثاء، نجلاء بودن رمضان من مهامها رئيسة للحكومة وعين أحمد الحشاني خلفا لها، بحسب ما جاء في بلاغ مقتضب لرئاسة الجمهورية، دون إبداء أسباب.

العالم - تونس

وأشرف سعيد على موكب أداء اليمين من قبل أحمد الحشاني رئيسا للحكومة، خلفا لنجلاء بودن التي تم إعفاؤها من منصبها.

والحشاني هو مسؤول في البنك المركزي التونسي.

يذكر أن نجلاء بودن مهندسة وسياسية تونسية، عينها الرئيس التونسي رئيسة للحكومة التونسية في 29 سبتمبر 2021، وهي أول امرأة تتولى منصب رئاسة الحكومة في تونس والوطن العربي.

وأصبحت نجلاء بودن رمضان بذلك أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ تونس.

ونجلاء بودن رمضان من مواليد عام 1958 أصيلة ولاية القيروان، وهي أستاذة تعليم عالي في المدرسة الوطنية للمهندسين في تونس مختصة في علوم الجيولوجيا، وتشغل حاليا خطة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتم تعيينها عام 2011 مديرة عامة مكلفة بالجودة في وزارة التعليم العالي، كما شغلت منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف في الوزارة نفسها، وكُلّفت عام 2015 بمهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن.

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