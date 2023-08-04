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في ذكرى انفجار مرفأ بيروت...

حركة أمل اللبنانية تدعو لإنجاز التحقيقات وتصويب مسارها حتى تحقيق العدالة

حركة أمل اللبنانية تدعو لإنجاز التحقيقات وتصويب مسارها حتى تحقيق العدالة
الجمعة ٠٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٧ بتوقيت غرينتش

توقف المكتب السياسي لحركة "أمل" اللبنانية، ب"إجلال في ذكرى إنفجار مرفأ بيروت أمام هول ما حصل ونتائجه المدمرة على العاصمة وأحيائها"، متذكرا "الشهداء والجرحى الأبرياء الذين دفعوا دمهم على مذبح الوطن"،.

العالم - لبنان

واعتبر أن "المسؤولية الأساس أمام كل المعنيين هي إنجاز التحقيقات وتصويب مسارها الدستوري والقانوني بما يؤمن تحقيق العدالة لأنفس وراحة الشهداء وعوائلهم، والتحلي بالمسؤولية الوطنية في إحترام الأصول بعيدا عن التسييس وإستغلال مصائب الناس لغايات ومصالح فئوية".

وجددت الحركة، في بيان، المطالبة مع كل المتضررين من هذه الجريمة، بأن "تتحمل الدولة بأجهزتها إستكمال إعادة إعمار وترميم المناطق المتضررة والتعويض بما يعيد الحياة اليها، والتشديد على إطلاق ورشة إعادة إعمار المرفأ ليستعيد نشاطه ودوره الكامل في دورة الإقتصاد الوطني".

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في ذكرى انفجار مرفأ بيروت... حركة أمل اللبنانية تدعو لإنجاز التحقيقات وتصويب مسارها حتى تحقيق العدالة

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