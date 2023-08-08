موسكو تتوعد كييف بالهزيمة والنصر بشروط موسكو

العالم - خاص بالعالم

في الميدان قال الجيش الروسي إنه قصف مركز قيادة عسكريا أوكرانيا في بوكروفسك بشرق أوكرانيا، حيث قتل سبعة أشخاص على الأقل في اليوم السابق بحسب كييف، في ضربة مزدوجة على مبان مدنية.

وفي إطار الدعم الذي تتلقاه كييف من حلفائها الغربيين؛ قال مسؤولون أميركيون إن إدارة الرئيس جو بايدن ستعلن عن مساعدات أسلحة جديدة لأوكرانيا بقيمة مئتي مليون دولار.

وتشمل هذه الحزمة عناصر، مثل معدات إزالة الألغام وأسلحة مضادة للدبابات وطائرات اعتراضية للدفاع الجوي وصواريخ ومعدات أخرى.

على الجبهة الدبلوماسية، أكدت أوكرانيا أنها راضية عن نتائج قمة عقدت في السعودية في نهاية الأسبوع للبحث في تسوية سلمية تضع حدا للنزاع، لم تدع إليها موسكو.

الولايات المتحدة رحبت بمشاركة الصين في هذه المحادثات، بينما استخفت موسكو بهذه المبادرة واعتبرتها محاولة غير مجدية للإدارة الأميركية لجعل رغباتها واقعا؛ في حين انه من غير المجدي مناقشة الأزمة في أوكرانيا من دون مشاركة روسيا.

سياسيا ايضا وفي سياق تجاذبات الازمة والمصالح؛ فرضت بريطانيا عقوبات على شركة إيرانية لتصنيع الطائرات المسيرة ومجموعة من الشركات الأجنبية الأخرى متهمة إياها بتزويد القوات الروسية بأسلحة ومكونات لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا.

وأعلنت الحكومة البريطانية فرض خمسة وعشرين عقوبة جديدة لاستهدف أفراد وشركات في إيران وتركيا وروسيا البيضاء وسلوفاكيا وسويسرا والإمارات وروسيا، آملة في انها ستؤدي لمزيد من التضاؤل في ترسانة روسيا وتضيق الخناق على سلاسل الإمداد الروسية.

في المقابل وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما ينص على تعليق اتفاقيات الازدواج الضريبي بين روسيا والدول غير الصديقة التي فرضت عقوبات على موسكو.

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