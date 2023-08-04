برلماني لبناني يؤكّد حق اللبنانيين باستعادة أرضهم

العالم- لبنان

وقال النائب قاسم هاشم إن "لبنان لم يعترف بما يسمى بخطوط زرقاء وحمراء أو أي لون، ولأن هذه الاراضي لبنانية مهما حاول العدو "الإسرائيلي أن يكرّس احتلاله بممارساته وانتهاكاته العدوانية، ومن حق لبنان واللبنانيين استعادة ارضهم بكل الوسائل المتاحة".

كلام هاشم جاء خلال لقاء مع قائد قوات اليونيفل الجنرال الإسباني اثارو في شبعا، بحضور مفتي مرجعيون حاصبيا الشيخ حسن دلي، محافِظة النبطية بالتكليف هدى الترك، رؤساء اتحاد بلديات العرقوب والحاصباني محمد صعب وسامي الصفدي، رؤساء بلديات العرقوب وفاعليات منطقة العرقوب، مدير فرع مخابرات الجنوب العميد سهيل حرب، رجال دين وفاعليات اجتماعية وعسكرية.

وشدد هاشم على "ضرورة انصياع العدو الإسرائيلي" للقرارات الدولية والانسحاب من كل الاراضي اللبنانية المحتلة، لأن استمرار احتلال مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من الغجر وغيرها من اجزاء يعد استفزازا دائمًا، مما يوتّر الأجواء ويزعزع الاستقرار، والذي يتحمّل مسؤليته الكيان الصهيوني، وواجب المجتمع الدولي ممارسة الضغوط على الاسرائيلي للانسحاب وتثبيت الاستقرار وإلا سيتحمل مسؤولية أي توتر قد تقود إليه التحركات "الاسرائيلية" وفي أي وقت، ودور المنظمة الدولية أن تضع حدًا لحالات التفلت التي يمثلها الكيان الغاصب.

بدوره، أثنى أثارو على "العلاقات الجيدة التي تربط "اليونيفل" مع أبناء المناطق الجنوبية التي تتواجد فيها، وتثمن احتضان ابناء الجنوب ومحبتهم التي تغمر قوات "اليونيفل" بكل كتائبها، وأبدى تفهم اليونيفيل لحرص أبناء وأصحاب الاراضي التي ما زالت محتلة على الوصول لأملاكهم وهذا حقهم، ونحن ننقل دائما هواجسهم ونعمل على تقديم كل الخدمات الانمائية والانسانية وفق الامكانات المتوفرة.