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ابرز ملفات المغاربية..

تحديات التغيير الحكومي في تونس وموسكو تعزز قدرات الجيش الجزائري

السبت ٠٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

يجول برنامج "المغاربية" على اهم الملفات التي تصدرت المشهد في بلدان المغرب العربي خلال هذا الاسبوع.والبداية مع لمحة سريعة الى ما شهدته هذه الدول من مستجدات وتطورات.

ومن ابرز مستجدات في المنطقة المغاربية.. تحديات بارزة امام رئيس الحكومة التونسية الجديد احمد الحشاني وسط تحفظ المعارضة وانتقاداتها لقرارات الرئيس قيس سعيد.

تجاهل جزائري لدعوة الملك المغربي محمد السادس لاستئناف العلاقات وفتح الحدود بين البلدين.

توطيد العلاقات العسكرية بين الجزائر وروسيا، وموسكو تبدي استعدادها لتعزيز قدرات الجيش الجزائري.

خلاف حاد بين البعثة الاممية الى ليبيا ومجلس النواب بشأن المسار الانتخابي، وجلسة مرتقبة لمجلس الامن الدولي.

مصادقة البرلمان الموريتاني على مشروع قانون يتعلق بحرية الاسعار والمنافسة، وسط تشكيك بفعاليته في الحد من الغلاء.

تابعوا تقارير مراسلي قناة العالم حول هذه المواضيع..

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ابرز ملفات المغاربية.. تحديات التغيير الحكومي في تونس وموسكو تعزز قدرات الجيش الجزائري

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