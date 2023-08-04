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وزير الداخلية الايراني يتفقد منفذ تمرتشين الحدودي مع العراق

وزير الداخلية الايراني يتفقد منفذ تمرتشين الحدودي مع العراق
الجمعة ٠٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

تفقد وزير الداخلية الايراني احمد وحيدي، اليوم الجمعة، منفذ تمرتشين الحدودي مع العراق، للاطلاع على الاستعدادات والبنى التحتية ، تمهيدا لتردد الزوار منه الى العراق اثناء الزيارة الاربعينية.

العالم- ايران

ورافق الوزير وحيدي في هذه الجولة عددا من القادة العسكريين وقادة قوى الامن الداخلي وقوات حرس الحدود، وبعض المسؤولين التنفيذيين لمحافظة آذربايجان غربي المتاخمة للعراق.

وسيتم اعتماد منفذ تمرتشين خلال العام الحالي ايضا كأحد المنافذ الحدودية المخصصة لتردد الزوار الى العراق خلال الزيارة الاربعينية، وقد تم الاعلان ان هذا المنفذ بات مؤهلا لتردد 500 الف زائر عبره خلال هذا العام.

وكان العام الماضي شهد تردد 50 الف زائر عبر هذا المنفذ الى العراق خلال الزيارة الاربعينية.

وتم تدشين هذا المنفذ الحدودي بين ايران والعراق في عام 2007.

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وزير الداخلية الايراني يتفقد منفذ تمرتشين الحدودي مع العراق

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