كوريا الشمالية تدعو إلى إدانة انتشار الأسلحة النووية الأمريكية

العالم - أسيا و الباسفيك

وقالت البعثة في بيان، نقلته وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، إن "المجتمع الدولي يجب أن يدين خطر استخدام الأسلحة النووية وأعمال الولايات المتحدة غير الشرعية، مثل انتشار الأسلحة النووية، كما يجب اتخاذ إجراءات فورية لضمان السلام الشامل".

وأضافت أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن "توقف الأعمال الإجرامية والانتهاكات المستمرة وتدمير المنظومة الدولية لنزع السلاح"، متهمة إياها بأنها "تهدد وتبتز دولا ذات سيادة بنشر أسلحتها النووية الاستراتيجية في مختلف أنحاء العالم".

وقالت كوريا الشمالية في بيانها إنها تعتبر نفسها "دولة نووية مسؤولة"، مؤكدة أنها "لن تشكل خطرا على الدول التي تحترم سيادتها والمصالح الأمنية".