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وزير الخارجية الايراني يغادر كراتشي عائدا الى طهران

وزير الخارجية الايراني يغادر كراتشي عائدا الى طهران
السبت ٠٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش

غادر وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان كراتشي عائدا الى طهران بعد الاجتماع الاخير مع نظيره الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري في ختام زيارته الى باكستان التي استغرقت 3 ايام.

العالم - ايران

والتقى أمير عبداللهيان ، الخميس ، برئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ وقائد الجيش، وكان قد اجرى يوم الاربعاء جولة محادثات مع نظيره الباكستاني والتقى كذلك الرئيس عارف علوي.

وفي ختام المحادثات بين وزيري خارجية البلدين ، تم التوقيع على 3 وثائق للتعاون في المجالات المصرفية والاستثمارية والتجارية والاقتصادية.

ويوم الجمعة ، سافر رئيس السلك الدبلوماسي إلى كراتشي ، تكريمًا لمؤسس باكستان الراحل وشارك في مراسم ازاحة الستار عن تسمية شارع باسم "الإمام الخميني (رض)"، والتقى مجموعة من التجار ورجال الأعمال الباكستانيين.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.5 مليار دولار ، وبناءً على الاتفاقات التي تم التوصل إليها، يهدف البلدان للوصول الى 5 مليارات ومن ثم 10 مليارات دولار في الاعوام القادمة.

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