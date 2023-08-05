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السعودية تعلن استضافة اجتماع لبحث الأزمة الأوكرانية اليوم

السعودية تعلن استضافة اجتماع لبحث الأزمة الأوكرانية اليوم
السبت ٠٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

تستضيف السعودية اليوم السبت في جدة اجتماعا لمستشاري الأمن القومي في عدد من الدول لبحث سبل تسوية الأزمة الأوكرانية.

العالم-السعودية

ويأتي الاجتماع حسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، استمرارا للمبادرات الإنسانية والجهود التي يبذلها في هذا الإطار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والاتصالات التي أجراها مع القيادتين الروسية والأوكرانية منذ الأيام الأولى للأزمة، فضلا عن "إبدائه استعداد المملكة للقيام بمساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم، ودعمها لجميع الجهود والمبادرات الرامية للتخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها الإنسانية".

وأضافت "واس" أن حكومة المملكة تتطلع لأن يسهم هذا الاجتماع في "تعزيز الحوار والتعاون" من خلال تبادل الآراء والتنسيق والتباحث على المستوى الدولي، حول السبل الكفيلة بحل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية والسياسية، وبما يعزز السلم والأمن الدوليين، ويجنب العالم المزيد من التداعيات الإنسانية والأمنية والاقتصادية للأزمة.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الجانب الروسي سيراقب اجتماع جدة، مشيرا إلى ضرورة استيضاح أهدافه ومقاصده.

ولفت بيسكوف إلى أن لقاء جدة استمرار للاجتماع الذي عقد في كوبنهاغن في يونيو، بمشاركة ممثلين عن البرازيل والهند وجنوب إفريقيا والصين، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، حيث قرر المجتمعون آنذاك عقد لقاء لاحق لبحث سبل تسوية أزمة أوكرانيا.

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