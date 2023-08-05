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العراق: السوداني يوجه بمحاسبة القادة الأمنيين الذين يقع عمل تخريبي للكهرباء بمناطقهم

العراق: السوداني يوجه بمحاسبة القادة الأمنيين الذين يقع عمل تخريبي للكهرباء بمناطقهم
السبت ٠٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

اصدر القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم السبت، توجيها بمحاسبة القادة الأمنيين الذين يقع عمل تخريبي للكهرباء في مناطق توليهم المسؤولية الأمنية.

العالم - العراق

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عبدالله في بيان انه "في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة العراقية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتخفيف العبء عنهم، وبالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، تحاول العصابات الإرهابية المنهزمة المساس بالبنى التحتية واستهداف أبراج الطاقة الكهربائية، وكان آخرها تفجير يطال أبراج خط نقل الطاقة (شرق بغداد - ديالى جهد 400 ك .ف) بمنطقة خان بني سعد"، نؤكد أنّ "الأجهزة الأمنية المعنية كان لديها معلومات استخبارية دقيقة عن وجود محاولة بهذا الشأن، وأنها توصلت إلى خيوط مهمة عن العناصر التي قامت بهذا العمل الإرهابي الجبان، الذي يستهدف راحة المواطنين وكذلك الجهات التي لا تستبعد أنها كانت وراء هذا الاستهداف ، وعليه وجّه، القائد العام للقوات المسلحة، بمحاسبة آمر القاطع وضابط الاستخبارات والقائد الذي يقع ضمن مسؤوليته أيّ عمل تخريبي يمس أبراج الطاقة الكهربائية".

وأضاف: "كما نؤكد أنّ العناصر التخريبية والجهات التي تقف وراءها ستكون في قبضة رجال قواتنا الأمنية ولن تسمح بالمساس باقتصاد وثروة البلاد".

ودعا المواطنين إلى أن "يكونوا شركاء في الحفاظ على الأمن ومساندة الجهد الأمني، من خلال تقديم أية معلومة عن أية حالة مشتبه بها تمسّ أمن العراق، خاصة ما يتعلق بعمليات التخريب".

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