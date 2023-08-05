أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 05 آغسطس 2023

جمهوري اسلامي..

قوات حرس الثورة تجري مناورات الإقتدار والدفاع الصلب في الجزر الايرانية بالخليج الفارسي

ارمان ملي ..

نشر منظومات صواريخ فتح وقدير في الجزر الايرانية بالخليج الفارسي

ابرار ..

أمريكا تخطط لتحويل مضيق هرمز الى منطقة عسكرية بإرسالها المزيد من القوات

قدس ..

السيد حسن نصر الله .. أمريكا العقبة الرئيسية التي تعترض طريق حل الأزمات بالمنطقة

جوان ..

قصف مدفعي سعودي لمحافظة صعدة اليمنية الحدودية يوقع إصابات بين المدنيين

خراسان ..

الحرب في أوكرانيا تدخل مرحلة جديدة بإستهداف مسيرات أوكرانية ميناء روسيا مهما بالبحر الأسود

سياست روز ..

مناورات عسكرية سورية روسية بمحافظة حماه مع تصعيد جماعات إرهابية مدعومة غربيا لهجماتها

كيهان ..

عمليات تطهير أردوغانية واسعة .. إقالات جماعية في الجيش والأجهزة الأمنية بتركيا

مردم سالاري ..

أجواء تصعيد حدودي بين بولندا وروسيا البيضاء , حشود عسكرية وتبادل للإتهامات

اطلاعات ..

قادة الإنقلاب العسكري بالنيجر يلغون الإتفاقيات العسكرية مع فرنسا ويوقفون صادرات اليورانيوم لها

ايران ..

محاكمة ترامب باتهام التآمر على الديمقراطية ومحاولة تغيير نتائج الإنتخابات الرئاسية

جام جم ..

نتائج آخر إستطلاع للرأي ببريطانيا تتحدث عن إستياء 66 بالمئة من البريطانيين من حكومة سوناك

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت في مقالها (الفخ الأمريكي للسعودية )..تُكثِّفُ ادارة بايدن من محاولاتها الداعية لدفع السعودية لمسار التطبيع مع الكيان الصهيوني. وتستخدم واشنطن عدة سبل لتحقيق هذا الهدف ابرزها تصعيد الاجواء بمنطقة الخليج الفارسي الى جانب وعودٍ بضمانات امنية للرياض .ان هدف ادارة بايدن في هذا السياق تحقيقُ انجاز ما في السياسة الخارجية لدعم موقفه بالانتخابات الرئاسية , ولكنَّ .. هذه المحاولاتِ الأمريكية تواجه عقبات كبيرة ابرزها تردد السعودية من دخول مسار التطبيع بظل الظروف والأجواء الحالية.

فالكيان الصهيوني يقف على حافة هاوية مع اتساع وتفاقم ازمته الداخلية وظهور تساؤلات جدية حول مصيره. كما ان هذا الكيان يرفض من الاساس شروط السعودية وعلى راسها الالتزامُ بحل الدولتين للقضية الفلسطينية , الى جانب هذا وذاك لايمكن تجاهل واقع فقدان ثقة السعودية بامريكا .

جوان ..

حول التداعيات التي ترتبط بالانقلاب العسكري بالنيجر كتبت صحيفة جوان بمقالها (خيار التدخل العسكري على طاولة فرنسا وإيكواس)..هناك مؤشراتٌ تَزيد من احتمال قيام فرنسا بالتدخل عسكريا في جمهوريةِ النيجر التي شهدت مؤخرا انقلابا عسكريا اطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم المعروفِ بميوله الغربية .

فرنسا قلقة من تسارع فقدان نفوذها التقليدي في بلدان أفريقية كانت جزء من مستعمراتها بالماضي وبالتالي فقدان مصالحها بالقارة.

ومن هنا عكست مواقفُ باريس ازاء هذا الانقلاب ردود فعل حادة باطلاق تحذيراتٍ وسحبِ الدبلوماسيين والرعايا الفرنسيين من النيجر والمطالبةِ بعودة الرئيس المعزول للسلطة .من جانبها اطلق رؤوساء الاركان في بلدان المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا "ايكواس " تحذيراتٍ للنيجر تضمنت تحديدَ مهلةٍ لاعادة الرئيس المعزول.

إن ما يحدث في الواقع نوع من الصراع بين القوى الغربية وروسيا في القارة الافريقية حيث نجحت موسكو في توطيد علاقاتها بالعديد من بلدان القارة.

ابرار ..

في تقريرها ( الإنتهاكات لحرمة المصحف الشريف مستمرة بالسويد والدنمارك) كتبت صحيفة ابرار ..رغم كل اجواء الادانة والاستنكار في العالم الاسلامي وفي اوساطٍ ومحافلَ دولية , لايبدو ان السويد والدانمارك في وادي وضع حد لجرائمِ اِحراق المصحف الشريف.

في السويد أضرمت امرأة النار بالمصحف الشريف باستوكهولم , وشهدت الدانمارك مسلسل إضرام النار بالمصحف بعدة أماكن.

الشرطةُ السويدية وفَّرت الحماية لهذه المرأة لتنفيذ جريمتها , وفي كوبنهاغن قام متطرفون عنصريون من حزب " الوطنيون الدانماركيون" باضرام النار بنسخٍ من المصحف الشريف مقابل سفاراتِ تركيا وايران ومصر والسعودية والعراق, وكلُّ ذلك بتوفير الشرطة الحمايةَ اللازمة .

خراسان ..

كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( صمت أردوغان وإنفعال بن سلمان )..قيامُ متطرف سويدي من اصول عراقية باضرام النار بالمصحف الشريف باستوكهولم قبل نحو ثلاثة اسابيع فجَّر غضبا واسعا ببلدان العالم الاسلامية انعكس شعبيةً بتظاهرات احتجاجية ودعوات لمقاطعة البضائع السويدية ، كما انعكس رسميا باستدعاء سفراء السويد واصدارِ بيانات رسمية بادانة الجريمة , وعَقَدَت منظمة التعاون الاسامي اجتماعا طارئا وسْطَ مطالباتٍ بفرضِ مقاطعةٍ اقتصادية .. ولكنْ جاءت رودود الفعل السعودية والتركية إزاء تلك الجريمة والإساءة لنحو ملياري مسلم حذرة ومتحفظة بشكل عجيب.

السعوديةُ اكتفت باستدعاءِ السفير السويدي. ويَبدو ان الرياض لم ترغَب باي تصعيد للاجواء مع السويد واوروبا في ظل تنفيذها مشاريعَ اقتصاديةً طموحة. اما تركيا فاكتفت بادانةٍ متحفظة للجريمة عكست عدَمَ رغبتِها في فقدان فرصتها بالمساومةِ على ورقةِ الموافقة على عضويةِ السويد بالناتو من جانب وعدمِ رغبتها بتأزيمِ الاجواء مع الاتحادِ الاوروبي الذي تطمح بعضويته من جانب آخر.

كيهان ..

كتبت صحيفة كيهان في تقريرها ( موجة هجرة معاكسة واسعة من "إسرائيل" ).يشهد الكيان الصهيوني مع تفاقم ازمته الداخلية واشتداد الصراع بين المعارضة وحكومة نتنياهو , موجةَ هجرةٍ عكسيةٍ واسعةً ، خاصةً من قِبَلِ اطباءَ وتِقنيين واَخصائيين وكوادرَ علمية مختلفة.

فلسطين المحتلة دخلت مرحلة هجرة عكسية هائلة للنخب العلمية والتقنية مع تفاقم المخاوف من تفكك وإنهيار وزوال هذا الكيان.

محافلُ صحفية امريكية من بينها صحيفة نيويورك تايمز , ترى بأن ما يحدث بفلسطين المحتلة مؤشرٌ خطيرعلى احتمال تحقق المخاوف التي طرَحَها رئيس هذا الكيان بشأن قرب زواله .

سياست روز ..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( نظرة على جدار )..كشف وزيرُ الحرب الصهيوني "يوآف غالانت " عن رغبةِ تل ابيب في ايجادِ جدارٍ على الحدود بين فلسطين المحتلة والاردن.

إن عزم الكيان الصهيوني على إقامة جدار مع الأردن يعكس واقع ضعفه وتزايد مخاوفه وهو الذي كان يدّعي أن جيشه لايقهر.

ان هذا الكيان لم يعد قادرا على اِخفاء هشاشته وضعفه مع تنامي قدراتِ المقاومة الفلسطينية واللبنانية وقدرات جبهة المقاومة بشكل عام في المنطقة, ولكن التخندق خلف الجدران لن ينقذ هذا الكيان الغاصب من مصيره الاسود بكل الاحوال.