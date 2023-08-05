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الجيش اللبناني ينفي تحضيره لتنفيذ عملية عسكرية في عين الحلوة

الجيش اللبناني ينفي تحضيره لتنفيذ عملية عسكرية في عين الحلوة
السبت ٠٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ١١:٤٤ بتوقيت غرينتش

نفى الجيش اللبناني في بيان له ما يتم تداوله بشأن تحضير قواته تنفيذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.

العالم - لبنان

وقال الجیش فی البيان “تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات نقلًا عن مصدر عسكري حول تحضير الجيش لتنفيذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة، يهم قيادة الجيش أن تنفي صحة هذه المعلومات، وتؤكد أنها تتابع بدقة الوضع الأمني في المخيم”

وشدد الجیش على ضرورة “العودة إلى البيانات الرسمية حصرا للحصول على المعلومات”.

فی السیاق أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن المعطيات الأمنية المتوافرة في البلاد من القادة العسكريين لا تستدعي القلق والهلع.

كما ذكر أنّ الاتصالات السياسية والأمنية لمعالجة أحداث مخيم عين الحلوة قطعت أشواطاً متقدمة لضمان الاستقرار.

وجاء كلام ميقاتي عقب أن أصدرت السعودية والكويت وألمانيا، بيانات تحذيرية لرعاياها في لبنان، وطلبت منهم أخذ الحيطة والحذر، بينما طلبت الرياض من مواطنيها عدم السفر إلى لبنان، ومغادرته.

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