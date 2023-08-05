ترقب بالعراق لموقف التيار الصدري بشأن المشاركة في الانتخابات

العالم - العراق

وقررت المفوضية العليا للانتخابات في العراق تمديد فترة تسجيل التحالفات حتى غد الأحد، لإعطاء مهلة للقوى في التسجيل، فيما يلفّ الغموض حتى الآن موقف "التيار الصدري" إزاء المشاركة من عدمها.

ولم يُبدِ مقتدى الصدر حتى اليوم السبت أي موقف واضح إزاء ذلك.

من جهته، قال الباحث السياسي عصام حسين، لـ"العربي الجديد" أن "قرار عودة التيار الصدري للعملية السياسية أو المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات بيد زعيم التيار مقتدى الصدر حصراً، وحتى الساعة لا يوجد حسم لهذا الموقف، وبحسب مواقف الصدر المعلنة أنه ابتعد عن السياسية ابتعاداً نهائياً"، مضيفاً: "نعتقد أن نسبة مشاركة الصدريين في الانتخابات ضعيفة جداً، حتى هذه اللحظة، وقد تكون هناك قرارات وتوجيهات جديدة من زعيم التيار مقتدى الصدر لتياره وجمهوره بشأن الانتخابات ومجمل الوضع السياسي في العراق، خلال المرحلة المقبلة".

وانسحب "التيار الصدري" من العملية السياسية في البلاد في 29 أغسطس/ آب الماضي، بعدما قرّر الصدر سحب نواب كتلته الصدرية من البرلمان واعتزال العمل السياسي.