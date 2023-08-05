شاهد.. آخر تطورات الوضع الأمني في جنين

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وقالت مصادر محلية إن مسلحين في سيارتين مدنيتين، اطلقا النار تجاه مركبة في شارع جنين حيفا قرب حرش السعادة بجنين، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح أحدهما أصيب في الصدر والثاني في الظهر وخرجت من كتفه ونقلا لمشفى ابن سينا، قبل أن يعلن وفاة أحدهما متأثرًا بجراحه.

وشهد محيط المستشفى استنفارا كبيرًا لأجهزة السلطة التي أطلقت النار وقنابل الغاز تجاه محتجين على إطلاق النار، ما تسبب بوقوع إصابات بالاختناق بين المرضى داخل المستشفى.

وخرجت مسيرة غاضبة تطالب بالكشف عن مرتكبي الجريمة، وهتف بعض الشبان ضد السلطة وأجهزتها الأمنية.

وفي تطور لاحق، ذكرت مصادر محلية أن مجهولين ألقوا عبوة متفجرة وأطلقوا النار تجاه على مقر المقاطعة في جنين احتجاجًا على إطلاق أمن السلطة النار وقنابل الغاز على المحتجين أمام مستشفى ابن سينا.

وأكدت المصادر أن المسلحين الذين أطلقوا النار هم من جهاز المخابرات ورصدت إحدى الكاميرات حركتهم، مشيرة إلى أن هذا ثالث حادث إطلاق نار مباشر تجاه سيارات في جنين دون أي مبرر وتحت دعوى عدم الاستجابة لطلب التوقف.

في المقابل، نفى محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، أي علاقة للأجهزة الأمنية بحادثة إطلاق النار وقال في تصريح مقتضب، ان التحقق جار في ملابسات الحدث.