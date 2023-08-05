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ايران تتعاطف مع عوائل ضحايا الانهيار الارضي في جورجيا

ايران تتعاطف مع عوائل ضحايا الانهيار الارضي في جورجيا
السبت ٠٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٢:١٥ بتوقيت غرينتش

عزى المتحدث باسم وزارة الخارجية "ناصر كنعاني" الحكومة والشعب في "دولة جورجيا الصديقة والجارة"، بضحايا حادث انهيار الارض الذي حدث الخميس في هذا البلد.

العالم - ايران

وعبّر المتحدث باسم الخارجية في مدونة له على موقع تويتر (ايكس) اليوم السبت، عن تضامنه مع اسر القتلى اثر حادث انهيار الارض بجورجيا؛ سائلا الباري تعالى ان يمنّ على جرحى الحادث بالشفاء العاجل.

وقُتل 11 شخصاً، على الأقل وفُقد العشرات، من جراء حادث انزلاق التربة بمنطقة "راتشا" الجبلية الواقعة شمال غربي جورجيا؛ بحسب ما افادت به وزارة الداخلية الجورجية.

واعتبر رئيس الوزراء الجورجي "إيراكلي غاريباشفيلي" خلال تفقده موقع الحادث، ان "الوضع صعب للغاية"؛ مصرحا بأنّ رجال الإنقاذ يواصلون البحث عن نحو ثلاثين مفقوداً بعد الانهيار الأرضي الذي وقع الخميس في هذه المنطقة المعروفة بمنتجعاتها السياحية.

وشدد غاريباشفيلي على أن "العمل مستمر بلا كلل"، وأنه أمر قوات الجيش بالانضمام إلى عمليات البحث عن مفقودين.

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