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بدء اجتماع جدة السعودية حول تسوية الأزمة الأوكرانية

بدء اجتماع جدة السعودية حول تسوية الأزمة الأوكرانية
السبت ٠٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

بدأ اجتماع جدة السعودية حول تسوية الأزمة الأوكرانية، اليوم السبت، بمشاركة ممثلين عن 30 دولة.

العالم - السعودية

وتتطلع الحكومة السعودية إلى أن يسهم هذا الاجتماع في تعزيز الحوار والتعاون من خلال تبادل الآراء والتنسيق والتباحث على المستوى الدولي، حول السبل الكفيلة لحل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية والسياسية، وبما يعزز السلم والأمن الدوليين، ويجنّب العالم المزيد من التداعيات الإنسانية والأمنية والاقتصادية للأزمة.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الجانب الروسي سيراقب اجتماع جدة، مشيرا إلى ضرورة استيضاح أهدافه ومقاصده.

ولفت بيسكوف إلى أن لقاء جدة استمرار للاجتماع الذي عقد في كوبنهاغن في يونيو، بمشاركة ممثلين عن البرازيل والهند وجنوب إفريقيا والصين، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، حيث قرر المجتمعون آنذاك عقد لقاء لاحق لبحث سبل تسوية أزمة أوكرانيا.

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