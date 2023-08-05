السبت ٠٥ أغسطس ٢٠٢٣
٠٣:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

غرق قاطرة مصرية جراء تصادمها مع ناقلة تعبر قناة السويس

غرق قاطرة مصرية جراء تصادمها مع ناقلة تعبر قناة السويس
السبت ٠٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٢:١٣ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس هيئة قناة السويس في مصر، الفريق أسامة ربيع، اليوم السبت، الدفع بفريق الإنقاذ البحري والرافعة لانتشال القاطرة "فهد" جراء تصادمها مع إحدى الناقلات العابرة للقناة.

العالم - مصر

وأفاد الفريق أسامة ربيع بأن أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع حادث تصادم الناقلة "CHINAGAS LEGEND" والقاطرة "فهد" التابعة للهيئة بالكيلومتر 51 بمنطقة البلاح، ما أسفر عن غرق الأخيرة.

وأوضح رئيس الهيئة أن التصادم وقع خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هونغ كونغ، مع القاطرة "فهد" التابعة للهيئة في نطاق منطقة البلاح، ما أدى إلى حدوث شروخ في جسم القاطرة وتسرب المياه إليها، ثم غرقها.

وبينت الهيئة أن طول الناقلة يبلغ 230 مترا وعرضها 36 مترا بغاطس بطول 27 قدم، وحمولة كلية بـ52 ألف طن، حيث تنتظر السفينة حاليا في بورسعيد إلى حين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث.

وأضاف رئيس الهيئة أنه تم على الفور الدفع بفريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة لإنقاذ طاقم القاطرة المكون من 7 أفراد، حيث لاتزال أعمال الإنقاذ جارية، كما تم الدفع برافعة الإنقاذ لإجراء أعمال انتشال القاطرة، كما يتم إعداد تقرير مفصل عن أسباب الحادث والاطمئنان على حالة الطاقم.

روابط ذات صلة

مصر.. وصول دفعة جديدة من عربات القطار الروسية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. التطورات السريعة في الساحة السودانية إلى أين؟

الدفاع الروسية تعلن اعتراض مقاتلتها لمسيرة أمريكية فوق البحر الأسود

شاهد.. معاناة اللاجئين والنازحين السودانيين

غرق قاطرة مصرية جراء تصادمها مع ناقلة تعبر قناة السويس

شاهد.. آخر تطورات الوضع الأمني في جنين

شاهد بالفيديو عبر قناة العالم.. عالم بالأزهر الشريف يدعو لموقف اسلامي موحد تجاه الإساءة للمقدسات