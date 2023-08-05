شاهد.. التطورات السريعة في الساحة السودانية إلى أين؟

العالم - خاص بالعالم

ونقلت مصادر إعلامية عن مسؤولين عسكريين قولهم، إن قوات الجيش وصلت الى مناطق واسعة حول القيادة العامة، ومنطقة صالة الحج والعمرة في مطار الخرطوم. وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد قالوا إنها لانتشار عناصر الجيش السوداني في محيط القيادة العامة. الى ذلك وصلت آليات تابعة لقوات الدعم السريع الى العاصمة الخرطوم للمشاركة في المعارك.



احياء الخرطوم تشهد معارك عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع. وشن الجيش قصفا، بالمدفعية الثقيلة، على مواقع تابعة لقوات الدعم جنوب وغرب مدينة أم درمان ومنطقة سوبا جنوب الخرطوم. وقالت مصادر محلية إن الطائرات الحربية التابعة للجيش واصلت التحليق بشكل مكثف، في سماء العاصمة. فيما سمع دوي إطلاق نار بأسلحة ثقيلة للدعم السريع، وسط وجنوب أم درمان ومركز الخرطوم وشرق النيل. هذه التطورات تأتي بعد إعلان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان تشكيل لجنة تعنى بجرائم الحرب، وحصر انتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع منذ منتصف نيسان - أبريل الماضي.



الى ذلك الامم المتحدة حذرت من تداعيات المعارك على المدنيين. واضافت ان الأطفال يواجهون وضعا غير مسبوق. واوضحت انه كل ساعة منذ بداية الحرب في البلاد يموت او يصاب طفل. من جانبها، قالت وزارة الصحة السودانية إن كل أدوية غسل وزراعة الكلى قد نفدت من مخازن الإمدادات الطبية. واضافت انه يوجد في السودان ثمانية آلاف مريض يحتاجون إلى الغسل الكلوي، واربعة الاف وخمسمائة مريض خضعوا لزراعة الكلى فيما اوضاع المستشفيات تزداد سوءا.