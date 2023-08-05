شاهد.. سجن رئيس الوزراء الباكستاني السابق "عمران خان"

العالم - خاص بالعالم

وفيما اعلن حزب خان (حركة الإنصاف) إنه قدم بالفعل طعنا آخر لدى المحكمة العليا بالبلاد نف خان ارتكاب أي مخالفات داعيا انصاره في خطاب مسجل نشره حزبه إلى التظاهر السلمي.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان: "في الوقت الذي تستمعون فيه إلى هذا البيان، سيكونون قد ألقوا القبض علي. طلبي الوحيد ألا تجلسوا صامتين في المنازل، أنا أكافح من أجلكم ومن أجل البلاد ومن أجل مستقبل أبنائكم".

وقالت وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورنجزيب في بيان بثته وسائل الإعلام إن القبض على خان جاء بعد تحقيق شامل وإجراءات قانونية سليمة أمام المحكمة



وقالت وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورنجزيب: "لم يتم القبض على عمران خان من قبل الحكومة، فقط تم تنفيذ حكم المحكمة عندما حكم عليه في قضية توشا خانا، إنها قضية بسيطة وأي جهد لربطها بالسياسة أو الانتخابات لا مبرر له".

وبحسب الحكم إنه 'ثبتت إدانة خان بارتكاب ممارسات فساد من خلال إخفاء المزايا التي تحصل عليها من خزانة الدولة عن قصد وعمد'.وبحسب مذكرة الاعتقال، سيودع خان في السجن المركزي في أديالا بروالبندي بالقرب من العاصمة.



ويقول خبراء في القانون إن الحكم الذي أصدرته محكمة جزئية في إسلام أباد بإدانة زعيم المعارضة عمران خان قد يقصي أكبر منافس لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف من انتخابات من المتوقع أن تُجرى في نوفمبر تشرين الثاني.