أمير عبد اللهيان: ليست هناك اية قيود امام تطوير العلاقات مع صربيا

العالم -إیران

وصف وزير الخارجية ، حسين أمير عبداللهيان خلال لقائه مع غوران أليكسيتش ، نائب وزير خارجية صربيا ، مساء السبت، العلاقات بين البلدين بأنها إيجابية وفي تقدم .

وفي إشارة إلى تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين ، بما في ذلك الزيارة الأخيرة لرئيس البرلمان الصربي ، فلاديمير أورليش ، إلى طهران ، صرح وزير الخارجية الايراني أن إيران ليست لديها اية قيود امام تطوير العلاقات مع صربيا. .

بدوره أكد جوران أليكسيتش ، نائب وزير خارجية صربيا ، الذي يزور طهران لإجراء الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين إيران وصربيا ، على أهمية العلاقات الودية بين إيران وصربيا.

وأضاف: إن رئيسي البلدين يوليان اهتماما خاصا بتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وأعرب نائب وزير خارجية صربيا عن ارتياحه لتزايد حجم العلاقات التجارية بين البلدين في العام الماضي وأعرب عن أمله في زيادة تحسين العلاقات التجارية بين البلدين في المستقبل.