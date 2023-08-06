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القوات الأوكرانية تقصف مدينة دونيتسك بالقذائف العنقودية

القوات الأوكرانية تقصف مدينة دونيتسك بالقذائف العنقودية
الأحد ٠٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

أعلن مكتب تمثيل مدينة دونيتسك في المركز المشترك للرقابة والتنسيق, أن القوات الأوكرانية هاجمت عدة مناطق سكنية في مقاطعة دونيتسك, باستخدام الذخائر العنقودية.

العالم - أوروبا

وأشار المكتب ( وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية السبت) إلى أن أربع قذائف عنقودية من عيار 155 ملم قد وقعت في أحياء فوروشيلوفسكي وكييفسكي وكويبيشيفسكي بمدينة دونيتسك.

من جانبه, أفاد عمدة مدينة دونيتسك, أليكسي كوليمزين, باشتعال النيران في المبنى الأول لجامعة الاقتصاد والتجارة بالمدينة, بسبب القصف الأوكراني بالذخائر العنقودية, وتعمل وزارة الطوارئ في مكان الحادث, فيما لم تذكر أي تفاصيل إضافية حول سقوط ضحايا. وكان القائم بأعمال رئيس دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين, أعلن في وقت سابق مقتل اثنين من المدنيين في المدينة جراء قصف القوات الأوكرانية.

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القوات الأوكرانية تقصف مدينة دونيتسك بالقذائف العنقودية

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