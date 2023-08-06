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تونس.. اتحاد الشغل يطالب الحكومة الجديدة بـ'الانفتاح على الجميع'

تونس.. اتحاد الشغل يطالب الحكومة الجديدة بـ'الانفتاح على الجميع'
الأحد ٠٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

حث الأمين للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، رئيس الحكومة الجديد أحمد الحشاني على "الانفتاح على مختلف المكونات" في البلاد.

العالم - تونس

وخلال تجمع في مدينة صفاقس (وسط شرق)، علق الطبوبي على إقالة الرئيس قيس سعيد رئيسة الحكومة نجلاء بودن بعد عام ونصف عام من توليها المنصب قائلاً: "العبرة لا تكمن في تغيير الأشخاص وإنما تكمن في تغيير الإستراتيجيات والسياسات".

وتجمع مئات من أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل ذي الميول اليسارية، والذي يضم نحو مليون عضو في أنحاء البلاد، في صفاقس لإحياء ذكرى مقتل نشطاء عام 1947 خلال فترة الاستعمار الفرنسي في تونس.

انتخب سعيد ديموقراطيا في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، قبل أن يتفرد بالسلطة في 25 يوليو (تموز) 2021، وصار مذاك يحكم بمراسيم رئاسية، وبات يمكنه إقالة رئيس حكومته أو وزرائه في أي وقت.

ولم يقدم الرئيس أي تفسير لإقالة بودن وتعيين الحشاني، وهو مدير سابق في البنك المركزي التونسي، ويحمل شهادة من كلية الحقوق التي درس فيها سعيّد.

وتساءل الطبوبي بشأن رئيس الوزراء الجديد "هل سيكون منفتحا على مختلف المكونات الموجودة في البلاد من أجل التغلب على المصاعب والتحديات؟".

وللاتحاد العام التونسي للشغل أهمية كبيرة في المشهد التونسي، وقد حاز مع ثلاث منظمات تونسية أخرى جائزة نوبل للسلام عام 2015، مكافأة على دوره في تنظيم "الحوار الوطني" الذي أقيم لإخراج البلاد من أزمة هددت التحول الديمقراطي.

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