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برلمان ايران يوافق على انشاء منطقة تجارية حرة على الحدود مع افغانستان

برلمان ايران يوافق على انشاء منطقة تجارية حرة على الحدود مع افغانستان
الأحد ٠٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٦ بتوقيت غرينتش

وافق مجلس الشورى الاسلامي على مشروع انشاء منطقة صناعية تجارية حرة في منطقة دوغارون بمحافظة خراسان الرضوية على الحدود الايرانية الافغانية.

العالم - ايران

وناقش نواب مجلس الشورى الاسلامي في الجلسة العلنية اليوم الاحد، تقرير اللجنة البرلمانية الاقتصادية حول مشروع قانون إنشاء منطقة دوغارون التجارية الصناعية الحرة، حيث تمت الموافقة على المشروع بـ 160 صوتا مقابل 18 وامتناع 10 نواب عن التصويت.

واستنادا الى هذا القانون يُسمح للحكومة بإنشاء منطقة دوغارون التجارية الصناعية الحرة في محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق) خارج المناطق السكانية الموضحة في الخريطة المرفقة والتقرير التوضيحي.

ويتضمن القانون دخول وخروج البضائع في هذه المنطقة ، باستثناء المواد والبضائع والمعدات والآلات المطلوبة لخطط الاستثمار والتنمية للمناطق، بشرط موافقة جمارك الجمهورية الإسلامية الايرانية عند نقاط الدخول والخروج.

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