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شاهد.. مؤتمر جدة وأهداف الولايات المتحدة

الأحد ٠٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٨ بتوقيت غرينتش

أکد الخبير بالشؤون الروسية عباس حبيش ان امريکا تبحث عن أي جهة تسجل لها انتصاراً ضد روسيا ومؤتمر جدة في السعودية يأتي في هذا السياق.

العالم - الأزمة الاوكرانية

وقال حبيش في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان هناك قرار غربي امريكي بإلحاق هزيمة بروسيا علی كل المستويات، لكن اوكرانيا والغرب وحلف الناتو والولايات المتحدة وصلوا جميعاً في تحقيق هدفهم.

وأوضح حبيش ان جميع هذه الدول، وصلت الی حائط مسدود في التقدم عدة امتار من خلال الهجوم المعاكس الذي تحدثوا عنه لأشهر طويلة وعملوا له دعايات اعلامية وسياسية ومالية.

وتوقع ان يلقی مؤتمر جدة نتائجاً مشابهة لمؤتمر كوبنهاغن والذي عقد في حزيران الماضي بصيغة غربية وكانت نتيجته الفشل.

وأكد حبيش ان الولايات المتحدة تبحث عمن يساعدها في تحقيق انتصار ما علی روسيا.

هذا وتستضيف السعودية مؤتمراً جمع أكثر من 40 دولة في جدة من أجل انهاء الحرب في اوكرانيا، لكن المؤتمر ينعقد في غياب روسيا.

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شاهد.. مؤتمر جدة وأهداف الولايات المتحدة

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