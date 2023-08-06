کنعاني: المزاعم الأمريكية ضد البرنامج النووي الإيراني تكرار متعمد لكذبة كبيرة

العالم - ايران

وقال کنعاني في تغريدة له على تويتر،في ذكرى القصف الذري الامريكي على هيروشيما: ان الولايات المتحدة الأمريكية هي الحكومة الوحيدة التي لها تاريخ مظلم في استخدام الأسلحة النووية كسلاح للدمار الشامل ومساعدة نظام غير شرعي بأكبر ترسانة نووية.

وتساءل كنعاني: هل يليق بأمريكا أن تكون هي صاحبة لواء حظر استخدام الأسلحة النووية؟

وأوضح كنعاني: ان ادعاءات الدولة حول برنامج إيران النووي هي تكرار متعمد لكذبة كبيرة.

ويحيي العالم يوم 6 آب/أغسطس من كل عام ذكرى أول هجوم امريكي في العالم بقنبلة ذرية عام 1945، ما أودى بحياة نحو 140 ألفًا من سكان مدينة هيروشيما اليابانية، الذين قدر عددهم آنذاك بنحو 350 ألف نسمة.

وتسببت القنبلة التي ألقتها طائرة أميركية بمقتل عشرات الآلاف على الفور، فيما لقي آخرون حتفهم لاحقًا جراء التعرض للإشعاع الناتج عن القنبلة أو بسبب الإصابة بحروق بالغة الشدة.